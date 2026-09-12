2. Bundesliga

Todesfall überschattet 2:2 zwischen Braunschweig und Dresden

Der Anpfiff der Zweitliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden verzögert sich wegen eines medizinischen Notfalls. In der Halbzeit folgt dann die traurige Nachricht.

Ein Zuschauer ist nach einem Notfall bei der Zweitliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden gestorben. Foto: Swen Pförtner/dpa
Ein Zuschauer ist nach einem Notfall bei der Zweitliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden gestorben.

Braunschweig (dpa) - Überschattet vom Todesfall eines Fans hat das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden keinen Sieger gefunden. Vor 20.915 Zuschauern gab es ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. 

Die Treffer erzielten Nicolai Rapp (3. Minute) und Thomas Keller (72.) für Dynamo sowie Maximilian Entrup (5.) und Mehmet Aydin (68., Foulelfmeter) für die Eintracht.

Eintracht trauert um Fan

Der Anpfiff hatte sich wegen des Einsatzes auf der Haupttribüne um 15 Minuten verzögert. Rettungskräfte schirmten den Einsatzort mit großen weißen Planen ab. Per Stadiondurchsage wurde mitgeteilt, dass ein Mensch um sein Leben kämpfe. In der Halbzeit gab der Stadionsprecher dann bekannt, dass der Fan auf dem Weg in das Krankenhaus gestorben sei. Auf Wunsch der Familie wurde das Spiel mit der Anfeuerung der Fans fortgesetzt.

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«Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen ist der betroffene Eintracht-Fan leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben», teilte die Eintracht in den sozialen Medien mit. «Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen.»

Hektischer Auftakt in die Partie

Auf dem Rasen ging es sofort zur Sache. Schon nach wenigen Sekunden sah Robert Wagner die Gelbe Karte. Der Dresdner Mittelfeldspieler schloss die hektische Anfangsphase mit der Dynamo-Führung durch Rapp und dem Eintracht-Ausgleich durch Entrup mit einem Schuss an die Latte (8.) ab.

Nach der Pause entschied der Unparteiische Lars Erbst nach einem Foul von Tobias Raschl an Andi Hoti auf Elfmeter für Braunschweig. Aydin verwandelte sicher. Keller stellte mit dem zweiten Dresdner Treffer im Anschluss an eine Ecke den Ausgleich her. Durch das Remis bleiben beide Teams im Tabellenkeller.

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