Zverev bald unter Top-5? Becker: «Sterne stehen extrem gut»

Zverev habe «die beste Quote, wenn es darum geht, ein Match im dritten oder fünften Satz für sich zu entscheiden. Das Problem ist nur: Wenn du in zwei gewinnen kannst, warum machst du es dann in drei?», meinte Becker: «Das bedeutet, dass du am nächsten Tag müde bist und eine oder zwei Stunden länger auf dem Platz gewesen bist wie dein nächster Gegner.»