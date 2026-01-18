Australian Open

Zverev bei Australian Open in Runde zwei

Am Anfang tut sich Alexander Zverev in Melbourne schwer. Doch dann ist der Vorjahresfinalist auf der Höhe - und kann sich jetzt erst einmal erholen.

Alexander Zverev hatte in einem ersten Match nur am Anfang Probleme. Foto: Frank Molter/dpa
Alexander Zverev hatte in einem ersten Match nur am Anfang Probleme.

Melbourne (dpa) - Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach einem holprigen Start doch noch mühelos die zweite Runde erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Zverev verwandelte nach 2:43 Stunden in der Rod Laver Arena seinen ersten Matchball. Er bekommt es jetzt am Mittwoch entweder mit dem Australier Alexei Popyrin oder dem Franzosen Alexandre Müller zu tun.

Zverev hatte im Vorjahr in Melbourne im Endspiel in drei Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner verloren. Damit wartet der 28-Jährige immer noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

«Als ich die Auslosung gesehen habe, war ich nicht so begeistert. Er ist sehr talentiert», sagte Zverev nach der Partie im Interview auf dem Court mit Ex-Profi Andrea Petkovic. «Nach dem ersten Satz habe ich mir gesagt, schlechter kann es nicht werden», sagte Zverev. Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden. «Weil so viele Matches habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt.»

Schwacher erster Satz

Gegen Diallo tat sich Zverev am Anfang schwer. Der Weltranglisten-Dritte wirkte etwas nervös und unkonzentriert und leistete sich im ersten Satz zwölf vermeidbare Fehler. Der Kanadier begann dagegen mutig und brachte Zverev mit seinem druckvollen Spiel in Bedrängnis. Nach 55 Minuten musste Zverev den ersten Satz im Tiebreak abgeben.

Danach steigerte sich der gebürtige Hamburger aber, während Diallo nicht mehr so fokussiert wirkte. Zverev schaffte zwei schnelle Breaks und holte sich nach 1:26 Stunden den zweiten Durchgang. Der Olympiasieger von 2021 hatte die Partie nun im Griff, ohne zu glänzen.

Im dritten Satz gelang ihm das entscheidende Break zum 4:3, im vierten Abschnitt nahm er seinem Gegner sofort das Service ab. Der Rest war bei rund 30 Grad Formsache für die deutsche Nummer eins.

