Rückkehr nach Australian Open

Zverev meistert Auftakthürde in Acapulco souverän

Alexander Zverev steht in Acapulco im Achtelfinale. Der beste deutsche Tennisspieler hat gegen Corentin Moutet kaum Probleme. Er freut sich bei dem Turnier über eine besondere Begleitung.

Alexander Zverev schaffte in Acapulco ungefährdet den Sprung ins Achtelfinale. (Archivbild) Foto: Dita Alangakra/AP/dpa
Alexander Zverev schaffte in Acapulco ungefährdet den Sprung ins Achtelfinale. (Archivbild)

Acapulco (dpa) - Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev ist gut drei Wochen nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open der Neuanfang auf der ATP-Tour mit einem souveränen Sieg gelungen. Im mexikanischen Acapulco gewann der 28-Jährige sein Auftaktspiel gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 6:2 und 6:4 und erreichte damit das Achtelfinale. Nach 91 Minuten verwandelte der Weltranglistenvierte seinen zweiten Matchball. In der Runde der letzten 16 trifft der topgesetzte Zverev auf den Serben Miomir Kecmanovic.

In seinem ersten Auftritt seit der knappen Niederlage gegen Topstar Carlos Alcaraz in Australien kontrollierte Zverev das Spiel von Beginn an und präsentierte sich vor allem bei eigenen Aufschlagspielen dominant. Der Hamburger ließ im gesamten Match keine einzige Breakchance zu und servierte sieben Asse.

Zverevs Tochter in Mexiko dabei

«Corentin kann ein schwieriger Gegner sein, besonders wenn man wie ich eine Weile keine Matches gespielt hat. Ich bin also auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt», sagte Zverev, der in Acapulco Unterstützung von seiner Tochter Mayla bekommt. «Dieses Jahr möchte ich Tennis ein bisschen mehr genießen», sagte Zverev. «Ich werde älter und weiß, dass es nicht ewig so weitergehen wird.»

Das Hartplatz-Turnier in Acapulco gilt als wichtiger Formtest vor den beiden anstehenden Masters-Events in Indian Wells und Miami im März.

Das Turnier findet trotz der Gewaltwelle in weiten Teilen Mexikos statt. Der Veranstalter hatte zuvor mitgeteilt, dass man mit den Bundes-, Landes sowie Kommunalbehörden in «ständiger Koordination und Kommunikation» stehe.

