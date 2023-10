Zverev scheidet im Viertelfinale von Wien aus

Der Tokio-Olympiasieger von 2021 verlor das Duell mit dem russischen Weltranglisten-Fünften 1:6, 7:6 (7:5), 3:6. Nach zweieinhalb Stunden hatte der 26 Jahre alte Hamburger auch im dritten Match in diesem Jahr gegen Rubljow eine Niederlage kassiert und musste seinem Kontrahenten zum Halbfinaleinzug gratulieren. Vor zwei Jahren hatte Zverev in Wien den Turniersieg gefeiert.

Trotz der Niederlage hat Zverev für die angestrebte Teilnahme an den ATP Finals, dem Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres, als momentan Siebter eine ordentliche Ausgangsposition. Die ATP Finals in Turin beginnen am 12. November. Die letzten freien Plätze werden in der kommenden Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy vergeben.