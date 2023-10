Zverev zieht in Wien locker ins Viertelfinale ein

In 1:18 Stunden zeigte Zverev kaum eine Schwächephase und bleibt damit weiter auf Kurs für die angestrebte Teilnahme an den ATP Finals Mitte November in Turin. Beim Jahresabschluss sind die acht besten Spieler dieser Saison dabei, Zverev liegt in diesem Ranking derzeit auf Platz sieben. In Wien trifft er nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Russen Andrej Rubljow und Matteo Arnaldi aus Italien.