Zverev zum vierten Mal in Serie im French-Open-Halbfinale

Paris (dpa) - Alexander Zverev zeigte die Siegerfaust ins Publikum und atmete einmal kräftig durch. Der deutsche Tennisspieler hat bei seiner Titelmission in Paris zum vierten Mal in Serie das Halbfinale der French Open erreicht.

«Ich bin froh, dass ich wieder in einem Halbfinale stehe. Ich hoffe, ich kann mal eins gewinnen», sagte der Hamburger lächelnd im Sieger-Interview. In der Runde der besten Vier trifft der Olympiasieger am Freitag auf den Norweger Casper Ruud, der von der verletzungsbedingten Viertelfinal-Absage von Titelverteidiger Novak Djokovic profitierte.