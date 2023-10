Zwei deutsche Beach-Teams steuern WM-Viertelfinale an

In der Nacht zu Freitag kämpfen im mexikanischen Tlaxcala zunächst die Hamburgerinnen Müller/Tillmann gegen die Brasilianerinnen Taina Silva Bigi/Victoria Lopes Pereira Tosta um den Einzug ins Viertelfinale (01.00 Uhr MESZ). In der Gruppenphase hatten die Deutschen die Südamerikanerinnen in drei Sätzen bezwungen. Die ebenfalls in der Hansestadt beheimateten Ehlers/Wickler treffen auf die Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl (02.00 Uhr/MESZ).