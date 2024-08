Auf TSG 1862/09 wartet bei Verbandsliga-Topfavorit ein Bonusspiel

Zwei Spiele, ein Punkt. Und am Samstag um 17 Uhr jetzt zu der Mannschaft, die in der Fußball-Verbandsliga ganz vorne erwartet wird – die TSG 1862/09 Weinheim muss am Samstag zum Karlsruher SC II. „Der KSC ist der große Favorit der Liga, ist physisch mit sechsmal Training in der Woche am Limit. Die haben eine ganz andere Zielsetzung als der Rest“, sagt TSG-Trainer Lukas Cambeis über die neu eingeführte U23 des Zweitbundesligisten. Dessen Altersschnitt wird gedrückt vom derzeit verletzten 37-jährigen Dominik Salz. Sturm-Kollege Turam Calhanoglu springt aber bestens in die Bresche, auch Kapitän Sebastian Weizel und Innenverteidiger Enes Zengin gehören zu den Leistungsträgern.