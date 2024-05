Bei den Bergsträßer Kreisligisten ist die Luft schon raus

Der FV Leutershausen hat in der Fußball-Kreisliga den Sprung auf Platz acht denkbar knapp verpasst. Im Duell der Tabellennachbarn musste sich die Elf um Spielertrainer Stefan Matthes beim FV Brühl II mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben – nach langer Führung und „gefühlten 75 Prozent Ballbesitz“, haderte Spielleiter Karlheinz Durath. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff, müssen hier eigentlich sechs oder sieben Tore schießen und dürfen das Ding niemals verlieren“, so Durath weiter. Großartig aufregen wollte er sich nach der „unnötigen“ Punkteteilung dann aber doch irgendwie nicht: „Ob wir jetzt Achter oder Neunter werden, ist am Ende auch egal. Es geht letztlich nur noch um die Goldene Ananas.“