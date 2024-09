Beide Bergsträßer Kreisligisten patzen in der Nachspielzeit

Der FV Leutershausen hat einen Traumstart in der Fußball-Kreisliga verpasst und musste sich am Sonntag gegen die SG Oftersheim mit einem 2:2 begnügen. Dass durchaus mehr drin war, sah dabei auch Spielleiter Marcel Fischer: „Zwischen der 45. und 60. Minute hätten wir das 3:1 machen müssen. Da wir das nicht geschafft waren, war die Punkteteilung am Ende wohl auch gerecht.“