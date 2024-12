In der Geschäftsstelle der Handball-Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen bekommt man kalte Füße. Das liegt an den Steinfliesen des Raums, der Geschäftsführer Alexander Stiehl als Arbeitsraum dient. Oder doch am Bettelbrief, den der Förderverein der S3L bei den letzten Heimspielen publik gemacht hat?