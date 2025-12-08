Handball Birkenauer Frauen in Lauerstellung TSV gewinnt sein Oberliga-Spiel bei Rot-Malsch klar und muss zum Abschluss noch zweimal ran. 08.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Armin Etzel Nicht zu stoppen: Josi Leinert trifft gleich zehnmal für den TSV Birkenau in Malsch. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball-Oberliga Frauen Auswärtssieg in Bietigheim-Bissingen: TSV Birkenau Frauen sind zurück in der Spur Zuletzt setzte es zwei Niederlagen für den Handball-Oberligisten, jetzt feiern die Frauen des TSV Birkenau einen Auswärtssieg - und halten damit Anschluss ans obere Tabellendrittel. 10.11.2025 Handball-Oberliga TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg Die Frauen des TSV Birkenau zeigen nach der Oberliga-Auftaktniederlage eine Reaktion. Gegen Tus Helmlingen fahren sie einen klaren Heimsieg ein. 28.09.2025 Handball Kalte Dusche für den TSV Birkenau Oberliga-Frauen kassieren Start-Niederlage wegen schwacher Chancenverwertung. 21.09.2025 Handballer vor der Saison Mit Zusammenhalt und intaktem Mannschaftsgefüge: TSV Birkenau startet in die Oberliga-Saison Die Handball-Oberliga ist für die Damen des TSV Birkenau unbekanntes Terrain. Um in der Spielklasse zu bestehen, setzt das Team besonders auf den Zusammenhalt. 09.09.2025 Handball Birkenau untermauert seine Ansprüche nach oben Die TSV-Frauen gewinnen das Oberliga-Derby gegen Spitzenreiter SG Heddesheim. Sarah Vetters Verletzung sorgt für Ernüchterung. 23.03.2025