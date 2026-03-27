Fußball Das A-Klassen-Derby ist abgesagt Der TSV Sulzbach kann nicht in Leutershausen spielen. Der Gegner stimmt aber einer Verlegung zu. 27.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Fotografie Marcel Jährling, Trainer des Fußball-A-Klassisten TSV Sulzbach, gehen die Spieler aus. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: