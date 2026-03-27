Fußball

Das A-Klassen-Derby ist abgesagt

Der TSV Sulzbach kann nicht in Leutershausen spielen. Der Gegner stimmt aber einer Verlegung zu.

Marcel Jährling, Trainer des Fußball-A-Klassisten TSV Sulzbach, gehen die Spieler aus. Foto: Philipp Reimer Fotografie
Marcel Jährling, Trainer des Fußball-A-Klassisten TSV Sulzbach, gehen die Spieler aus.
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