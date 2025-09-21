Fußball Sulzbach dominiert den FV Leutershausen Das A-Klassen-Duell wird zu einer einseitigen Angelegenheit. Der FVL kann nur mit einer Notelf starten. von Anja Treiber 22.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Thomas Rittelmann Sulzbachs Alperen Altun hat es hier gegen zwei Leutershausener zu tun. Trotzdem fand der TSV 1887 immer wieder den Weg vor das Tor des FVL. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite