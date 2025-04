Trainerchaos beim TSV Sulzbach

Sulzbach. Der TSV 1887 Sulzbach schlingert weiter im Endspurt der Fußball-A-Klasse. Nach der überraschenden Entlassung von Trainer Ümit Erdem, erwischte es jetzt auch die Interimslösung Fabian Wolf. Wie der TSV gestern in einer Pressemitteilung bekannt gab, habe es „unüberwindbare Differenzen in zentralen sportlichen und strategischen Fragen“ gegeben und die Vorstellung Wolfs und der Abteilung über die zukünftige Ausrichtung des Vereins seien „nicht mehr miteinander vereinbar“. Ähnlich wird Wolf selbst in der Mitteilung zitiert. „In den letzten Tagen haben sich unterschiedliche Auffassungen entwickelt, die eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich machen. Ich wünsche Mannschaft und Verein für die sportliche Zukunft alles Gute.“