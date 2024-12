Das Kreispokalfinale 2025 steigt in Leutershausen

Groß war die Freude bei den Spielern und Verantwortlichen des FV Leutershausen, als Kapitän Nico Manu am 1. Mai auf dem Rheinauer Sportplatz den Kreispokal in die Höhe streckte. In einem spannenden Finale hatte die Elf um den scheidenden Spielertrainer Stefan Matthes den SV Enosis Mannheim mit 2:1 niedergerungen, die anschließende Feier dauerte bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages.