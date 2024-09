Tischtennis boomt weiter in Weinheims Westen. 25 Mannschaften vertreten in der bevorstehenden Saison die Farben des TTV Weinheim-West. Damit gehört der TTV zu den meldestärksten Vereinen in ganz Deutschland. Zudem verzeichnet der Klub mit 250 Mitgliedern einen Höchststand in der Vereinsgeschichte.