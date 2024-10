Der erste Sulzbacher Saisonsieg wird im Derby gefeiert

Der TSV Sulzbach II freute sich am zehnten Spieltag über den ersten Saisonsieg in der Fußball-B-klasse und freute sich darüber gleich mehrfach. Im Kellerduell und Derby, dessen Platz sich beide Teams teilen, setzte sich das Team von Lukas Wolf deutlich mit 4:0 durch. „Der Sieg fühlt sich sehr gut an, wir haben schwere Wochen hinter uns, jetzt im Derby gegen den TuS drei Punkte zu holen ist fantastisch“, sagte Wolf.

Nach neun Spielen ohne Sieg ist beim TSV endlich der Knoten geplatzt, hauptverantwortlich dafür war Maximilian Berger. Er eröffnete die Partie in der 11. Minute mit seinem Treffer zum 1:0. Im direkten Gegenzug hatte der TuS 02 die Chance auf die direkte Antwort, vergab aber vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause lag beim TSV der Fokus darauf, wie schon zu oft in dieser Saison, nicht in der zweiten Halbzeit einzubrechen. Das gelang auch, wieder traf Berger. Spätestens in der 70. Minute machte Berger mit seinem dritten Treffer den Sack zu.

Kurz davor schwächte sich Weinheim mit einer glatt Roten Karte zusätzlich selbst. Insgesamt kam von den „Gästen“ offensiv zu wenig. Der eingewechselte Enrique Camacho setzte in der 87. Minute für Sulzbach den Schlusspunkt.

TSV Sulzbach II: Bilir; Heresch, Herwig, Lindemann, Berger (83. Jöst), Beder (80. Can), Schulze, Iris (70. Camacho), Richter, Kavaklioglu (46. Inan), Demirci (64. Altun).

TuS Einheit Weinheim: Pop; Stadler, Z. Ostojic, Bischer (59. Roman), Beisel (46. Proyer), Bodola (42. G. Ostojic), Pulfer (73. Roß), Ehret, Metz, Sari (26. Kurtar), Sallami.