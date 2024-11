Hohensachsen meldet sich mit Schützenfest zurück

Mit einem ungefährdeten 10:2 (6:1)-Heimsieg gegen völlig unterlegene Sulzbacher ist die SG Hohensachsen in der Fußball-Kreisklasse B zurück in der Erfolgsspur. Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Schönau in der Vorwoche bleibt die SGH damit erster Verfolger der Mannheimer. In einer einseitigen Partie avancierte der eingewechselte Daniel Hofbauer mit vier Toren zum Mann des Spiels.