Hohensachsen. „Das war nix.“ Steffen Janke, Sportlicher Leiter der SG Hohensachsen, zeigte sich nach dem deutlich verlorenen Spiel seines Teams gegen den Tabellenzweiten SV Sandhofen einigermaßen ernüchtert. „Das Spiel hat zum Wetter gepasst.“ Die SGH war als Tabellendritter hoffnungsvoll in die Partie gegangen, hätte die Sandhofener im direkten Duell um den Relegationsplatz überflügelt. Nach dem Spiel am Gründonnerstag-Abend beträgt der Rückstand bei nur noch drei ausstehenden Spielen vier Punkte. Aus eigener Kraft können die Grün-Schwarzen die Aufstiegsspiele also nicht mehr erreichen. „Wir müssen alles gewinnen und hoffen, dass Sandhofen noch patzt.“