Nach Derby-Niederlage: SG Hohensachsen steigt in die B-Klasse ab

Einen Spieltag vor Ende der Fußballsaison 2023/24 steht die SG Hohensachsen als Absteiger in die B-Klasse fest. Die Elf um Spielertrainer Rafal Ziemlicki unterlag am Sonntag dem SC United Weinheim im Stadtderby mit 2:4 (1:2) und kann nach den Siegen des SV Schriesheim (bei der SG 1983 Viernheim) und der SG Hemsbach sowie dem Unentschieden des SC Blumenau bei der SG Mannheim das rettende Ufer selbst mit einem Sieg im abschließenden Kellerduell in Blumenau am Fronleichnams-Feiertag nicht mehr erreichen.