Klatsche für den SV Rippenweier im Derby

Der SV Rippenweier kassierte die zweite Derbyniederlage in Folge. Nach dem 1:2 in Hohensachsen verloren Weinheims Odenwälder auch mit 0:4 gegen den SV Schriesheim II. Wie schon in der Vorwoche gegen die SGH lag der Grund für die Niederlage im ersten Durchgang. „Wir lassen nach 0:1 alles vermissen, was uns die ersten Spiele so stark gemacht hat. Wir haben es nicht geschafft, unsere Leistung aus den letzten Wochen abzurufen und so verlierst du gegen gute Schriesheimer einfach“, sagte Lars Schmitt.