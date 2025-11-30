Ringen

Der letzte Kampf wird in Viernheim zum entscheidenden

Falken Bergstraße siegen 18:14 und gehen als Oberliga-Zweiter in den Meisterschaftsendspurt.

Adrian Airich, auf unserem Archivbild im Kampf gegen Ziegelhausens Noah End, sorgte für einen furiosen Kampfauftakt gegen Weingarten. Foto: Katrin Oeldorf
Adrian Airich, auf unserem Archivbild im Kampf gegen Ziegelhausens Noah End, sorgte für einen furiosen Kampfauftakt gegen Weingarten.
