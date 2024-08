Der SV Laudenbach will  auf Platz drei

„Wir haben keinen Druck, aufsteigen zu müssen.“ Björn Helly, zusammen mit Yannick Wunder Sportlicher Leiter beim SV Laudenbach, geht gelassen in die Saison. In der abgelaufenen Saison wurde der SVL Vierter. Und die Laudenbacher, deren Kader fast komplett zusammengeblieben ist und punktuell ergänzt wurde, will sich in der am Sonntag startenden neuen Saison nicht verschlechtern. „Platz drei streben wir an. Und wenn es mehr wird, nehmen wir das gern mit“, sagt auch SVL-Trainer Dirk Resnik.