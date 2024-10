Der TG Laudenbach droht das Aus

Eigentlich ist ein Derby Grund zu großer Vorfreude. So war es in der Vergangenheit auch, als die beiden Rivalen des TV Hemsbach und der TG Laudenbach in der Handball-Landesliga aufeinandertrafen. Am Samstag um 19 Uhr wird dafür die Hans-Michel-Halle wieder mehr als die normalerweise zulässigen 200 Personen beherbergen dürfen. Die Hemsbacher freuen sich auch auf das Duell, schließlich grüßen sie in diesem prestigeträchtigen Vergleich verlustpunktfrei von der Tabellenspitze. Ganz anders sieht die Lage bei Gegner TG Laudenbach aus, wo Trainer Waldemar Rack Alarm schlägt: „Wir hoffen, dass wir kein Spiel absagen müssen und die Runde zu Ende spielen können.“ Drastische Worte für eine dramatische Lage.