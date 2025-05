Foto: A. Schimkat

Eine ganz starke Leistung zeigte Tung-Chuang Chien im ersten Halbfinalspiel für den TTC 46 Weinheim in Weil. Der 6:2-Erfolg in Südbaden lässt die Bergsträßerinnen selbstbewusst ins Heimspiel am Sonntag gehen.