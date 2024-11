Erfolgreicher Doppelspieltag für den TTC 1946 Weinheim

An ihrem ersten Doppelspieltag in der Tischtennis-Bundesliga mussten sich die Damen des TTC 1946 Weinheim mit zwei vermeintlich leichteren Gegnern messen – aber man stellte fest, dass es immer nur mit erheblicher Anstrengung geht. Bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim erarbeitete sich der Vizemeister der vergangenen beiden Jahre am Samstag ein 6:3, zu Hause gegen den Aufsteiger vom ESV Weil stand am Sonntag schließlich ein 6:2 zu Buche.