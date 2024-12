TTC 46 Weinheim deklassiert den deutschen Meister

In beeindruckender Manier haben die Damen des TTC 46 Weinheim am Freitagabend die Herbstmeisterschaft in der Tischtennis-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Vor 286 Zuschauern in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums schlug das Team von Trainer Rainer Schmidt den Serienmeister der vergangenen Jahre ttc berlin eastside klar und auch in der Höhe völlig verdient mit 6:1. Mit der Neuauflage der Finalspiele von 2023 und 2024 endete zugleich eine kurze, aber intensive Bundesliga-Vorrunde mit vielen spannenden, sehenswerten Begegnungen und einigen faustdicken Überraschungen.