TTC 46 Weinheim: Der Traum vom Pokalsieg platzt im Halbfinale

In der Vorschlussrunde der Deutschen Pokalmeisterschaft war am Sonntag Endstation für die Bundesliga-Damen des TTC 46 Weinheim. Der Serienmeister und -pokalsieger der vergangenen Jahre, ttc berlin eastside, war wieder einmal zu stark für die Bergsträßerinnen – da die Berlinerinnen im Gegensatz zur Bundesliga-Begegnung vor zwei Wochen (Endstand: 6:1 für den TTC 46) dieses Mal ihre Top-Spielerinnen an die Platten geschickt hatten und ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht wurden.