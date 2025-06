Foto: Armin Schimkat

Nina Mittelham und Xiaona Shan, hier bei ihrem letzten Auftritt in Weinheim gegen Mateja Jeger und Daria Trigolos, dürfen in diesem DM-Finale nicht mitmachen. Am Freitag spielt der TTC 46 in Berlin, am Sonntag kommt der amtierende Deutsche Serienmeister in die Sporthalle des Heisenberg-Gymnasiums.