Deutsche Handballer im EM-Halbfinale

Die Zitterspiele in Slowenien gehen für die deutschen Handballer in die vorletzte Runde: Bei der U20-Europameisterschaft machte es die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger wie schon im gesamten Turnierverlauf extrem knapp. Ein Unentschieden im letzten Hauptgruppenspiel gegen die bis dahin punktgleichen Schweden reichte dem DHB, um mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz ins Halbfinale einzuziehen. Heute um 20.30 Uhr (live bei eurosport ) wartet dort Portugal, die Mannschaft gegen die Deutschland in der Vorrunde 17:21 verloren hatte. Im zweiten Halbfinale stehen sich Dänemark und Spanien gegenüber.

Deutschland lag gegen sie starken Schweden schon 24:27 zurück, ehe die letzten Minuten zum Drama mutierten. Die von Magnus Grupe im Innenblock mit angeführte Abwehr in Kombination mit den Torhütern Felix Höler und Julian Buchele machte dicht, vorne traf Connar Battermann zum 27:27, ehe Buchele noch einen direkten Freiwurf parierte. Danach waren die DHB-Jungs völlig losgelöst. Rhein-Neckar Löwe David Moré wurde in der ersten Hälfte auf Linksaußen eingesetzt und hatte bei sieben Würfen nur einen Fehlversuch. Der Weinheimer Grupe ist bei der EM in jedem Spiel in der Abwehr gesetzt, spielt entweder im Innenblock oder auf der vorgezogenen Einser-Position. Spielmacher und Abwehrspezialist Grupe steht im Kader der Rhein-Neckar Löwen, wird mit Zeitspielrecht mit seinem Bruder Mats in diesem Jahr aber für Zweitligist Eulen Ludwigshafen auflaufen. AT