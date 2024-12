Die Bergsträßer Kreisligisten kehren in die Erfolgsspur zurück

Nach drei Niederlagen am Stück ist die TSG 91/09 Lützelsachsen in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat mit dem 2:0-Sieg gegen den ASV Feudenheim ein klares Statement gegen ein Abrutschen in die zweite Tabellenhälfte abgegeben. „Es war ein verdienter Sieg. In der Sturm- und Drangphase von Feudenheim haben wir den Führungstreffer erzielt und dieses Mal unsere Chancen genutzt. Daher auch ein ganz wichtiger Sieg.“ Abteilungsleiter Gültekin Isci hatte mit dieser Zusammenfassung nahezu schon alles gesagt.