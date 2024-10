Die Penguin Tappers wollen bei der WM in die Top Ten

Die Vorbereitungen für die am Mittwoch beginnende IDO-Stepptanz-Weltmeisterschaft in der Unyp Sportarena in Prag haben die Aktiven der Penguin Tappers von der Tanzsportabteilung des TV Hemsbach abgeschlossen. Vier Wochen nach der Deutschen Meisterschaft, nach ihrem Heimspiel in der Hans-Michel-Halle, fiebern die TV-Tänzer ihrem Jahreshöhepunkt entgegen.