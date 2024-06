Die Rhein-Neckar Metropolitans spielen in der Bundesliga

Begonnen hat alles schon im Frühjahr vergangenen Jahres. Da reifte unter den Verantwortlichen der Rhein Neckar Metropolitans, dem Zusammenschluss der beiden Vereine BG Viernheim/Weinheim und SG Mannheim, der Entschluss, neben dem Team in der U16-Bundesliga JBBL, auch einen Anlauf auf die U19-Basketballbundesliga NBBL zu nehmen. Talente aus beiden Vereinen, verstärkt durch Spieler weiterer Vereine der Rhein-Neckar-Region, fanden sich unter Trainer Robin Zimmermann zusammen und nahmen im Juni 2023 den ersten Anlauf. Zwar scheiterte man damals in der zweiten Runde, doch der Appetit war geweckt.

Als U 18 schon eingespielt

Somit startete im Sommer ein ehrgeiziges Projekt. In der U18 der BG Viernheim/Weinheim sollten die Spieler zusammen die Saison bestreiten, um dann in der Qualifikation im Juni 2024 als eingespieltes und starkes Team den Sprung in die NBBL zu schaffen. Am Sonntag ging der Plan auf, die Metropolitans sicherten einen Startplatz für die nächste Saison unter den 36 besten Nachwuchsteams Deutschlands. Dabei stand dieses zweite Qualifikationsturnier in Kronberg am Taunus unter keinem guten Stern für das Kooperationsteam. Etliche Spieler und die Trainer hatten unter der Woche mit grippalen Infekten zu kämpfen, zu 100 Prozent fit war kaum einer der Schlüsselspieler.