Die SG Hemsbach steht im Regen

Hemsbach. In einer Liga, in der den Tabellenachten SV Schriesheim gerade einmal fünf Punkte vom Relegationsplatz (TSV Sulzbach, 23) trennen, sind im Kampf um den Klassenerhalt bei nur noch sieben Spielen eigentlich keine Ausrutscher erlaubt. Schon gar nicht in einem Heimspiel. Genau das passierte aber der SG Hemsbach am Gründonnerstag-Abend. Im strömenden Regen des Bergstraßenduells der Fußball-A-Klasse unterlagen die Hemsbacher dem ebenfalls mitten im Abstiegskampf steckenden Team der TSG 91/09 Lützelsachsen II. Nach dem 0:1 (0:0) zogen die Lützelsachsener bei einem Spiel mehr nach Punkten mit der SGH gleich. Beide haben nun 26 Zähler auf dem Konto.