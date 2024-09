Saasemer Chancenwucher bleibt dieses Mal unbestraft

Dank einer starken Parade von Torhüter Kirill Dorngof in der Nachspielzeit sicherte sich Fußball-Kreisligist TSG 91/09 Lützelsachsen gegen die SpVgg Wallstadt am Sonntag zumindest einen Punkt, nach 90 Minuten hieß es 1:1 (0:1). Der Keeper bewahrte die Mannen von Trainer Frank Schüssler somit vor dem gleichen Schicksal wie in der Vorwoche, als die Saasemer in Ilvesheim ein 1:1 noch aus der Hand gegeben hatten.