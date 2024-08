Die TSG 1862/09 Weinheim II tauscht eine komplette Mannschaft aus

Einmal komplett durchgemischt: Bei 14 Ab- und 16 Zugängen hat die U23 der TSG 1862/09 Weinheim ihre Mannschaft quasi komplett ausgetauscht. Ein bewusster Schnitt, wie Trainer Andreas Dörrlamm bestätigt. „Wir wollten den Neuaufbau mit jungen, talentierten Spielern aus der Umgebung, haben auch wieder ein paar aus unserer eigenen U19 einbauen können. Jetzt ist das Team in der Breite noch besser aufgestellt, hat an Qualität dazugewonnen“, sagt der 35-Jährige, der mit seiner neu zusammengestellten Truppe unter den ersten sechs Teams der Liga landen will. „Oberstes Ziel bleibt es aber, die Jungen an den Herrenbereich heranzuführen.“

Die TSG Weinheim II in der A-Klasse 2024/25 Der Kader: Tor: Felix Bürgermeister, Georgi Gorgiev, Bangally Touray Gumaneh; Abwehr: Alikan Aliev, Kevin Hiller, Sami Benbiga, Elijahua Sommer, Luca Bauer, Christopher Amegah, Henrik Rathai, Leopold Fiederlein; Mittelfeld: David Fink, Berdan Ayarig, Ayman Benbougdi, Seymen Bozkurt, Taha Güler, Firat Ince, Jan Turcanu, Joshua Herrmann, Salah Ghali, Salaheldin Mohamed Yassin, Yohannes Tewdros; Angriff: Ifeanychukwu Nwachukwu, Luca David Obermann, Tugra Özbek, Salih Gön. Zugänge: Felix Bürgermeister, Luca Bauer, David Fink, Luca David Obermann (alle eigene U19), Georgi Gorgiev, Berdan Ayarig, Seymen Bozkurt (alle TuS 02 Weinheim), Alikan Aliev (TSV 1904 Weiher), Kevin Hiller (SV Grün-Weiss Lörzenbach), Sami Benbiga (SV 98 Schwetzingen), Elijahua Sommer (SSV Vogelstang), Ayman Benbougdi (SC United Weinheim), Taha Güler (TSG 91/09 Lützelsachsen), Tugra Özbek (SG HD-Kirchheim), Salih Gön (TSV 47 Schönau), Bangally Touray Gumaneh (zuletzt im Ausland), Ifeanychukwu Nwachukwu (Türkspor Mannheim). Abgänge: Marcel Wiegand (TSV Amicitia Viernheim), Berk-Said Kilichan (FV 08 Hockenheim), Christian Ingrasci (TSG Rheinau), Jan Röller, Giacomo Manniello (beide SG Hemsbach), Kerem Kuzu (TV 1883 Lampertheim), Giuliano Ragni, Pascal Link (beide SpVgg 03 Ilvesheim), Hasim Emre Kaynak, Anil Kirtay, Luigi Genova, Kerim Kaynak, Altin Morina (alle SV 98 Schwetzingen), Talha Ertanir (SG Viernheim). Trainer: Andreas Dörrlamm (seit November 2023); Co-Trainer: Erman Atav (seit November 2023) und Kevin Hiller (neu). Saisonziel: Top 6. Favoriten: SKV Sandhofen, TSG 91/09 Lützelsachsen II, SC United Weinheim, FV Fortuna Heddesheim II.

Und junge Spieler hat die TSG 1862/09 genug. „Wenn alle da sind, haben wir einen U20-Schnitt“, sagt Dörrlamm, der in den Defensivkräften Alikan Aliev (zuletzt TSV Weiher), dem spielenden Co-Trainer Kevin Hiller aus Lörzenbach und Taha Güler aber auch drei erfahrenere Kräfte auf dem Platz stehen hat. Hiller fehlte zuletzt bei der knappen 1:2-Kreispokalniederlage in Ilvesheim. „Das macht schon was, wenn er nicht da ist. Allein, die Ansagen, die er macht, helfen den jungen Spielern weiter.“

Spiel jetzt aktiv gestalten

Insgesamt sieht Dörrlamm seine Mannschaft aber ausgeglichener aufgestellt als in der vergangenen Saison, als er das Team im November von Halit Kayak übernommen hatte. „Da waren wir Vorletzter und es ging vorrangig darum, defensiv gut zu stehen, das Spiel des Gegners zu zerstören und mit guten Umschaltmomenten zu punkten. Jetzt wollen wir das Spiel aktiv gestalten und attraktiv spielen.“ Am Ende hatten Dörrlamm und sein Co-Trainer Erman Atav die Mannschaft soweit stabilisiert, dass sie am Ende noch Zehnter wurde.

Foto: Fritz Kopetzky Andreas Dörrlamm will die jungen Spieler der TSG 62/09 weiterentwickeln.

Dafür sieht sich Weinheim gut gerüstet, auch wenn die inzwischen schon sechswöchige Vorbereitungsphase wie bei den meisten anderen Vereinen auch durch urlaubsbedingt selten komplett bestritten werden konnte. „Wir hatten dennoch eine gute Trainingsbeteiligung und sind jetzt so aufgestellt, dass es uns nicht killt, wenn mal einer oder zwei fehlen. Das war vergangene Runde noch anders. Jetzt sind wir nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ stärker und können das ausgleichen.“

Der Kern ist jung und weinheimerisch

Von der Mannschaft, die lange um den A-Liga-Verbleib kämpfte und am Ende erfolgreich war, sind nicht viele Spieler geblieben. Angeführt wird sie von Kapitän Salah Ghali, der erst im November 20 wird. Auch Christopher Amegah war 2023/24 schon dabei, rückt aus der A-Jugend in die Aktivität. Firat Ince ist genauso Jahrgang 2005 wie Jan Turcanu, der wie Joshua Herrmann (20) bereits im Winter zur TSG 1862/09 gestoßen war. Leopold Fiederlein gehört mit seinen 25 Jahren fast schon zu den Mannschaftsoldies. Bei Turcanu sieht Trainer Dörrlamm auch das Zeug für mehr, er durfte schon im Verbandsligateam mittrainieren. Und auch Spieler wie Salah Galih, Sami Benbiga, Christopher Amegah, Marc Laudenklos, Luca Obermann und David Fink sieht er auf einem guten Weg. „Der Austausch mit Verbandsliga-Trainer Lukas Cambeis ist jedenfalls spitze“, sagt Dörrlamm, der trotz seiner erst 35 Jahre schon 14 Trainer-Jahre vorweisen kann.

Foto: Katrin Oeldorf Salah Ghali (rechts) führt die U23 der TSG 1862/09 Weinheim dieses Jahr als Kapitän.

Dörrlamm will entwickeln

Nachdem er alle Jugenden bei der TSG 1862/09 durchlaufen hatte, versuchte sich der Weinheimer bei Kreisligist FV Leutershausen und der SG Hemsbach in der Aktivität, in Hemsbach übernahm er auch erstmals das Traineramt. „Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin.“ Und das vorrangig im Juniorenbereich, wo der UEFA B-Lizenz-Inhaber vor seiner ersten Aktivem-Station die SG Hüttenfeld, JFV Alsbach/Auerbach, Rot-Weiß Darmstadt und die Verbandsliga-A-Jugend des SC Viktoria Griesheim betreute und weiterentwickelte.