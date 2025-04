Ein Torwart zwischen Wahnsinn und Weltklasse

Heddesheim. Die Reserve von Fortuna Heddesheim hat einen Lauf. Seit elf Spielen ist der A-Ligist von Trainer Thomas Jöhl ungeschlagen, holte daraus zehn Siege. Am Sonntag gab es mit dem 3:1 im Derby über die SG Hemsbach den bereits sechsten Dreier am Stück: „Wir können uns echt nicht beschweren, wie wir drauf sind“, sagt Till Weilbuchner nicht umsonst. Der 26-Jährige trägt als Stammtorwart der besten Abwehr der Liga (nur 27 Gegentore in 25 Partien) zum Erfolg des Teams bei – und freute sich nach dem letzten Spiel nicht nur über den Sieg, sondern auch über den Sprung an die Tabellenspitze.