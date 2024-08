Jöhl will mit der Fortuna von Anfang an marschieren

Eine sehr gute Vorbereitung, motivierte Kicker und Rückenwind aus der Rückrunde der vergangenen Spielzeit: Die Fußballer von Fortuna Heddesheim streben nach einem starken sechsten Platz in der Vorsaison in der A-Klasse nach höheren Zielen. „Die Mannschaft hat das Potenzial, um die ersten fünf Plätze mitzuspielen“, sagt Trainer Thomas Jöhl. Das Wort Aufstieg mag er allerdings nicht in den Mund nehmen: „Es gibt einige ambitionierte Teams, wir gehören auch dazu und wollen uns stetig weiter entwickeln.“