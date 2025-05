Spitzenreiter Heddesheim nutzt die Steilvorlage nicht

Heddesheim. Am vorletzten Spieltag der Fußball-A-Klasse hatte Tabellenführer FV Fortuna Heddesheim II die Steilvorlage: Im letzten Heimspiel gastierte der Tabellenzweite SKV Sandhofen in der Tabakgemeinde. Ein Remis hätte der Mannschaft von Trainer Thomas Jöhl gereicht, um die vorzeitige Meisterschaft klar zu machen. Die Gastgeber verloren aber das Topduell 1:3, der Vorsprung auf die Mannheimer Vorstädter beträgt vor dem abschließenden Spieltag nur noch einen Punkt. Am Sonntag um 13 Uhr geht es für die Heddesheimer nun zum Tabellendritten SC Käfertal II, der bei Sieg und gleichzeitiger Sandhofener Niederlage (allerdings gegen den Neunten MFC Phönix) noch auf den zweiten Platz klettern könnte.