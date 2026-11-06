Geburtstag

Ein Wegbereiter der Leichtathletik

Der langjährige Funktionär und Trainer Heinz Nicolin wird morgen 90.

Bis vor Kurzem war Heinz Nicolin bei regionalen Meisterschaften noch vor Ort. Foto: TSV Amicitia Viernheim
Bis vor Kurzem war Heinz Nicolin bei regionalen Meisterschaften noch vor Ort.
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