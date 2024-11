Weltklasse-Athleten und spektakuläre Sprünge

Etwas mehr als neun Monate liegt die BKK Freudenberg Hochsprung Gala 2024 nun bereits zurück. Grund genug für die Veranstalter der Leichtathletik-Abteilung der TSG 1862 Weinheim um Meetingchef Thomas Geißler die Planungen für die nächste Auflage voranzutreiben. Wie die Abteilung am Wochenende auf ihren Social Media-Kanälen mitteilte, steht der Termin für 2025 bereits fest. Am 7. Februar dürfen sich die Besucher in der TSG-Halle demnach wieder „auf einen Abend voller Weltklasse-Athleten und spektakulärer Sprünge“ freuen.