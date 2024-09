Enwicklung bei der HSG Bergstraße steht an erster Stelle

Fünf Jahre lang führte Andreas Pfrang die Geschicke bei der HSG Bergstraße. Jetzt übergab der Bezirksvorsitzende „seine“ Frauen dem für ihn logischen Nachfolger. Carsten Gärtner – zu aktiven Zeiten Torwart bei der TG Laudenbach, und vor seiner Pause in der vergangenen Saison auch vier Jahre lang in den Jugendteams der HSG verantwortlich – übernimmt das Ruder an der Seitenlinie.