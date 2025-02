HSG Bergstraße gewinnt das Topspiel und meldet Ambitionen an

Laudenbach. Mit dem souveränen 39:30-Erfolg im Landesliga-Spitzenspiel gegen die HG Oftersheim/ Schwetzingen II zogen die Handballerinnen der HSG Bergstraße mit dem Gegner nach Punkten gleich und feierten zudem eine gelungene Revanche für die hohe Hinspiel-Niederlage im Oktober in Schwetzingen. Die HSG festigte mit dem Sieg Platz drei in der Tabelle, die HG verlor durch die Niederlage ihre Tabellenführung an die SGH Waldbrunn/Eberbach und liegt nun auf Platz zwei, punktgleich mit der HSG.