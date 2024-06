Erweckungserlebnis für Linette Hofmann

Es war der 12. März 2023, der im Fußballerleben von Linette Hofmann ein neues Kapitel aufschlug. In der Partie des 14. Spieltags der Saison 2022/23 kam sie zu ihrer ersten Einwechslung für die TSG Hoffenheim in der Frauenfußball-Bundesliga. Ein Traum wurde wahr, ein Traum, aus dem sie aber nur wenige Augenblicke später jäh herausgerissen wurde. „Ich war zuvor ein paar Mal im Kader und hatte mir Hoffnungen gemacht, irgendwann mal reinzukommen. Als es dann so weit war und mein Name aufgerufen wurde, war ich schon sehr aufgeregt“, erinnert sich die 19-Jährige. „Meine erste Aktion im Spiel war dann ein Einwurf, der postwendend wieder zurückkam und in meinem Gesicht gelandet ist. Dann war ich wach.“