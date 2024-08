Fortuna Heddesheim III will wilden Fußball spielen

Nicht ohne Blasen, dafür aber mit dem gewohnten Teamspirit starten die Fußballer des FV Fortuna Heddesheim III am Sonntag in ihre vierte B-Klassen-Saison. 2021 aus einer Kerweidee des Teamverantwortlichen Johannes Wett und Trainer Damir Podgorac geboren, hat sich „Die Dritt“ längst etabliert und will in dieser Saison das Image der „Spaßtruppe“ endgültig ablegen.