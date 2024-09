Tim Eitzer macht fünf von sieben SVL-Toren gegen den TuS 02

Zum Saisonauftakt in der Fußball-Kreisklasse B Staffel III setzte sich der SV Laudenbach vor allem dank einer fantastischen ersten Hälfte souverän mit 7:1 (6:0) gegen den TuS Einheit Weinheim durch. Besonders heraus stach Tim Eitzer, der für fünf der sieben SVL-Tore verantwortlich war. Den Startschuss in die Partie legte mit Silas Samba in der vierten Minute aber ein anderer. Danach begann die große Eitzer-Show. Innerhalb von 20 Minuten traf er vierfach. Dazwischen machte Schuchardt noch das 4:0, das war bereits nach 12 Minuten. Der TuS fand gar nicht ins Spiel.