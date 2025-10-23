Handball Geht der Beutezug der S3L auch gegen die Wölfe weiter? Saase3Leutershausen will am Samstag auch gegen favorisierte Würzburger den Lauf fortsetzen. 23.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Anja Treiber Vierter Sieg in Folge: Am Samstag kann Saase3Leutershausen die Weichen mit einem weiteren Heimsieg Richtung vordere Tabellenhälfte stellen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel 3. Handball-Liga Teamplayer Stefan Salger möchte bei Saase3Leutershausen vorangehen Mit Erfahrung und Führungsqualitäten will Stefan Salger die S3L nach schwachem Start zurück in die Spur bringen. Am Samstag geht es nach Kornwestheim. Warum der 2,07-Meter-Hüne zuversichtlich ist. 18.09.2025 Handball Internationaler Gast: S3L-Herren testen gegen Hongkong Saase3Leutershausen befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Handball-Bundesliga - und bestreitet ein Testspiel gegen einen ganz besonderen Gegner. Initiiert hat die Partie der prominente Trainer der Hongkong-Auswahl: Kim Ekdahl Du Rietz. 14.08.2025 Handball S3L-Trainer Taafel: Wir haben noch einiges zu tun" Drittligist Saase3Leutershausen verabschiedet sich mit einem Testspielsieg gegen Neuenbürg in die kurze Trainingspause. 21.07.2025 Handball S3L-Frauen zeigen Teamgeist Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen 28.01.2025 Handball Die S3L hat unglaubliches Verletzungspech Das Drittliga-Team von Saase3Leutershausen stellt sich beim DHB-Pokalspiel am Samstag von selbst 22.08.2024