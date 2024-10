Hemsbach hofft auf den Befreiungsschlag

Licht und Schatten präsentierte in der vergangenen Woche die SG Hemsbach in der Kreisklasse A2. Als Ergebnis dieser Disco-Tage standen am Ende aber dennoch null Punkte zu Buche. „Das Nachholspiel gegen Feudenheim war eigentlich gut, wir haben dominiert und haben erst in den letzten Minuten die beiden Tore kassiert. Am Wochenende gegen Käfertal II hatte es dann den Anschein, als ob die Kraft weg wäre. Wir kamen immer einen Schritt zu spät, sind nicht ins Spiel gekommen und hatten kaum Chancen“, fasst Co-Trainer Roman Magel die letzten Eindrücke zusammen.